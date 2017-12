Stedelijk Museum Breda gaat in 2018 'echt gas geven'

BREDA - Met een 'spectaculaire' expositie over wetenschappelijk beeld in de 21e eeuw en 'live' restauraties van collectiestukken, wil Stedelijk Museum Breda in 2018 flink uitpakken. "Vanaf maart gaan we echt gas geven," aldus directeur Dingeman Kuilman.

Een half jaar is het museum nu open aan de Boschstraat. Het komt voort uit een fusie tussen Breda's Museum (erfgoed) en MOTI (beeldcultuur), die beide een jaar geleden dicht gingen. De eerste verdieping herbergt de tentoonstelling over de historie van Breda en een tijdelijk expo over de Vrede van Breda. Beneden is een grote tijdelijke tentoonstelling van religieuze kunst en digitale cultuur. De exposities werden - ook landelijk - goed ontvangen. Toch vallen de bezoekersaantallen nog tegen.

Het eerste half jaar zijn er 20.000 bezoekers geweest, terwijl de verwachting is dat er op jaarbasis 60.000 zouden komen. Hoe komt dat?

"We hebben in een half jaar een nieuwe museum op moeten zetten. In andere steden wordt daar meestal een paar jaar voor uitgetrokken. We hebben ons erg gericht op de organisatie en het opzetten van hoogwaardige tentoonstellingen. Maar aan communicatie en marketing hebben we nog te weinig gedaan. Ook in Breda zelf. Het valt ook op dat de meeste bezoekers uit de regio en de Randstad komen, maar dat er relatief weinig Bredanaars komen."

Hoe wilt u dat gaan veranderen?

"Het museum moet meer zichtbaar worden. We zijn bijvoorbeeld een mupi-campagne begonnen met min of meer bekende Bredanaars. Zo hebben we Martijn Gulden (oud-nachtburgemeester PV) laten poseren met een schilderij van Feitze de Bruijn in zijn handen. Dat geeft aan dat we er voor de Bredanaars zijn én dat onze kunst heel tastbaar is. Via onze educatieprogramma’s willen we ook de ouders er meer bij gaan betrekken. We willen sowieso elementen toevoegen die het leuker maken voor kinderen. We gaan nog meer de verbinding maken met organisaties in de stad. Ook gaan we rondleidingen organiseren, waarbij mensen eerst in het museum de collectie bekijken en daarna relevante locaties in de stad bezoeken. En we komen met hele mooie nieuwe exposities."

Wat kunnen we volgend jaar verwachten?

Volledig scherm Het schilderij van Mary Stuart van Gerard Honthorst uit de 17de eeuw is een van de topstukken van het museum. In het Collectielab wordt het verder gerestaureerd volgend jaar. © Gerard Honthorst "In januari stopt de expositie over de Vrede van Breda. In die ruimte starten we het Collectielab. We halen stukken uit onze collecties waarvan we niet precies weten wat het is en gaan dat daar uitzoeken. We hopen dat bezoekers ons daarbij kunnen helpen. Dat levert allerlei ontdekkingen en verhalen op. We gaan er ook stukken ter plekke restaureren. Op de benedenverdieping komt de expositie True Beauty, over de verbeelding van wetenschap en kunst in 21e eeuw. Dat wordt heel spectaculair.

Wat is er zo bijzonder aan True Beauty?

"Beelden uit de wetenschap zijn vaak echte kunstwerken. Er is bijvoorbeeld een foto van de poot van een torretje gemaakt met een elektronenmicroscoop. Dat lijkt wel een Van Gogh. Er is ook een foto van een vrouwelijke MIT-wetenschapper die met haar pasgeboren kind onder een mri-scanner is gaan liggen. Wat True Beauty extra speciaal is het werk van Hubert Leyendeckers, een Bredase kunstenaar die gefascineerd is door de wetenschap."

Volledig scherm De geelgerande watertor moet om te paren grip hebben op het schild van het vrouwtje. Dat doet hij met vele zuignappen op zijn voorpoot. Het beeld is speciaal belicht en gefotografeerd door een microscoop. © Spike Walker

Hoe bent u bij Hubert Leyendeckers terecht gekomen?

"Min of meer toevallig. Ik had werk van hem gezien in onze collectie en hij stuurde me een keer een mooie, handgeschreven brief. Toen ben ik me verder in hem gaan verdiepen. In de jaren tachtig had hij een grote expositie in kunsthal De Beyerd. Hij is inmiddels 82 en blijkt nog steeds een atelier in de Belcrum te hebben, waar hij fantastisch werk maakt. Weet je, ik denk dat er in Breda heel veel kwaliteit en potentie zit. Ook in onze eigen collectie. Dat moeten we meer zichtbaar maken."

Het museum zou een fusie moeten zijn van erfgoed en beeldcultuur. Maar de term beeldcultuur lijkt naar de achtergrond te zijn gedrongen?

"Ik heb het liever over een combinatie van erfgoed en beeldende kunst, waarbij de digitale cultuur een belangrijk aandachtsgebied is. Ik denk dat we de komende jaren veel beeldende kunst gaan laten zien. Ook van jonge Bredase kunstenaars. In het najaar hebben we bovendien een grote tentoonstelling in het kader van Breda Photo. Ook dat is beeldcultuur, maar dat zullen we niet meer als zodanig benoemen. Die kramp moet er gewoon uit."

Depot

Achter de schermen heeft het Stedelijk Museum Breda de afgelopen maanden een enorme operatie uitgevoerd. Het hele depot van het voormalige Breda's Museum is verhuisd. Het gaat om circa 50.000 stukken die ondergebracht waren in het oude museumpand op het Chassépark. Die moesten daar voor medio december weg in verband met de verkoop van het gebouw. Ze zijn overgebracht naar een pand aan de Leurse Baan in Breda. Daar blijven ze waarschijnlijk vijf jaar, in afwachting van de realisatie van een nieuw stadsdepot. Ondertussen zijn ook diverse stukken uit het depot uitgeleend. Zo is een hele apothekersuitstalling naar museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek gegaan. En twee stoommachines zijn terecht gekomen bij het Van Osch Museum in Tilburg.