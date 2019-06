Stedelijk Museum Breda door scholieren: emotionele maskers & seksende homo sapiens

Dat de makers van Past-Present-Future taboes of gevoelige onderwerpen niet schuwen is bij het binnentreden van de expo-ruimte direct duidelijk. Zo loopt het publiek vrij snel tegen een grote muurschildering aan die zo uit de grotten van Lascaux lijkt gestolen. In plaats van dierenvormen wordt de bezoeker echter geconfronteerd met seksende homo sapiens. Ook dat is immers een rode draad tussen verleden, heden en toekomst.

Veel werken blijken ook te gaan over persoonlijke demonen. Zo is daar het 3D-gezicht verstopt achter bloemen. “Wanneer de maker verdrietig of boos is voelt ze zich verdwijnen in die gezichten”, verklaart junior curator Roos Hulsof van het Mencia. Samen met nog 9 andere jeugdige curatoren was zij verantwoordelijk voor de samenstelling. Hoewel dit qua samenhang soms nog best een puzzel was is ze blij met het resultaat. “Ik ben heel erg onder de indruk geraakt van het werk van leeftijdsgenoten en de verhalen erachter.”