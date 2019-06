BREDA - Het Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht in Breda gaan mogelijk verder onder een andere bestuurlijke paraplu.

Nu vallen beide middelbare scholen nog onder ROC West-Brabant. Er wordt onderzocht of een overgang naar de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. (SKVOB) tot de mogelijkheden behoort. In de herfst zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Beroepsonderwijs

Reden voor de bestuurswisseling is de keuze van ROC West-Brabant om zich volledig toe te leggen op beroepsonderwijs: vmbo en mbo. Vanuit die keuze is een positie van Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht binnen ROC West-Brabant niet logisch, zo redeneren de onderwijsinstellingen.

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant, benadrukt dat het openbare karakter van de scholen gehandhaafd blijft na de overgang naar een katholiek bestuur. “Dat is voor ons een belangrijke eis bij een eventuele overgang.”

Volledig scherm Het werk van Hugo Brouwer op het schoolplein van Graaf Engelbrecht. © archief

Aanvullen