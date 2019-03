Statussymbolen op voormalig familielandgoed Wallsteijn

Kruising Dr. Struycken­straat in Breda: geen rotonde

7:30 BREDA - De kruising van de Scharenburgstraat en Dr. Stuyckenstraat in Breda krijgt geen rotonde. Volgens burgemeester en wethouders is zo’n oplossing ‘niet realistisch’. Het definitief verwijderen van de verkeerslichten is evenmin haalbaar.