Statushouders aan de Bouverijen in Teteringen? 'Waar dat verhaal op gebaseerd is? Geen idee'

Voortbestaan kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord is verzekerd

18:39 BREDA - Kinderboerderij Parkhoeve in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord is verzekerd van subsidie en daarmee van het voortbestaan. Wethouder Paul de Beer (D66) heeft donderdagochtend met Parkhoeve een contract gesloten, nadat de rechter de gemeente had teruggefloten.