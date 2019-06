Stationsteker Breda wordt psychiatrisch onderzocht

Motorrij­der moet meteen rijbewijs inleveren als hij met meer dan 100 km/u te hard door Breda scheurt

16:11 BREDA - Een motorrijder heeft zijn rijbewijs meteen moeten inleveren, omdat hij met 146 kilometer per uur over de weg Moerlaken in Breda scheurde. Daar geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur.