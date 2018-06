Verkoop antieke tijger uit Hulten leidt tot boze reacties op Markt­plaats

14:15 HULTEN - Opgezette antieke tijger te koop. Dat is geen alledaagse advertentietekst heeft verkoper Alain van der Aa uit Hulten ervaren. Hij is geschrokken van de boze reacties en verbaasd over de lage biedingen op het erfstuk. Waarschijnlijk heeft hij nu een koper gevonden.