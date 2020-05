Station Breda coronaproof: Laat de reiziger maar weer komen!

Breda zet app in om drukte in de binnenstad beter te spreiden

12:10 BREDA - Om drukte in de Bredase winkelstraten beter de spreiden, lanceert de gemeente Breda een Drukte Meter. Wie een bericht stuurt naar een speciaal WhatsApp-nummer, krijgt een actueel antwoord op de vraag: hoe druk is het in de Bredase binnenstad?