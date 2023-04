Statiegeld op blik is ‘niet genoeg’ om van het zwerfafval af te komen

Cannabisbe­drijf Project C strijdt tegen afwijzing wietexperi­ment: ‘Te veel op onderbuik­ge­voe­lens gekoerst’

BREDA/ETTEN-LEUR - Project C, een initiatief voor legale cannabisteelt, legt zich niet neer bij de afwijzing om mee te doen aan het wietexperiment. Donderdag was de beroepszaak bij de rechter in Breda. ,,Het lijkt op achterkamertjespolitiek. Het is een dolk in de rug.”