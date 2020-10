Start bouw nieuwe sauna Chaam loopt flinke vertraging op

ALPHEN-CHAAM - De bouw van de grootste sauna van Noord-Brabant heeft flinke vertraging opgelopen. Het eerste deel van het ‘Eigen Thermen Resort’, dat in de Chaamse Bossen moet komen, zou in 2021 af moeten zijn, maar de eerste steen moet nog gelegd worden.

Initiatiefnemers Wildrik Hartman en Ad Mathijssen kregen in november 2019 toestemming van de gemeente Alphen-Chaam om hun wellnessresort te bouwen op de locatie van het oude Weidebad aan de Alphensebaan. Andere partijen konden nog wel bezwaar indienen.

Dat gebeurde, door milieuorganisatie De Groene Koepel. Het bezwaar gaat onder andere over de bestemmingslocatie en bouwregels. Hartman: “De gemeente heeft een correctie gemaakt in het eerdere besluit. De zaak ligt nu bij de Raad van State. Zij zullen uitspraak doen of we door mogen gaan of aanpassingen moeten doen.”

Dialoog

De uitspraak kan nog even duren, aangezien door de coronacrisis veel zaken bij de Raad van State worden uitgesteld. Ondertussen hebben Hartman en Mathijssen al gesproken met De Groene Koepel. “In het begin van het project zijn we de dialoog aangegaan met partijen die bezwaar of vragen hadden bij ons plan. Daar zijn we toen goed aan uitgekomen. Deze keer is het helaas op niets uitgelopen.”

Naast de bezwaarmaking heeft ook corona roet in het eten gegooid. Hartman vertelt dat een aantal bedrijven die bij het project betrokken zijn tijdelijk de deuren sloten tijdens de eerste lockdown, waardoor er niet door kon worden gewerkt. Hij verwacht dat op z’n vroegst in de zomer van 2021 de bouw kan beginnen. “We zitten nog steeds bij de projectontwikkeling en weten nog niet hoelang de bouw gaat duren. In 2021 gaan we in ieder geval niet meer open.”

Het resort zal bestaan uit een wellnessresort een de Baroniepoort, waar onder andere een informatiepunt, boswachterij en horecagelegenheid inkomen.