Starry Night Zundert: meer van vooral niet hetzelfde

luister Guido & Freek komen met Bredaas volkslied: Bij Ons in Breda

22:45 BREDA - Zo’n beetje alle clichés komen samen in het nieuwe ‘Bredase volkslied’ dat het duo Guido & Freek vrijdagavond voor het eerst opvoerde tijdens Breda Live. Maar misschien wel juist daarom heeft ‘Bij ons in Breda’ alles in zich om een klassieker te worden die straks ook met carnaval of andere feestjes massaal wordt meegezongen in de kroegen.