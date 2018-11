Star Trek fanclubdag in Breda: Next generation coming soon

BREDA - ‘Next generation is coming soon' valt te lezen op de buikband om de prachtige buik van Wendale Melssen (36). 'Trekkie on board', staat er op de voorkant. Geen twijfel mogelijk, over een paar maandjes kan de Nederlandse Star Trek fanclub The Flying Dutch een nieuw lid tegemoet zien.

Afgelopen zaterdag kwam de club voor hun jaarlijkse fanclubdag bijeen in de Bredase boekhandel/lunchroom Grand Theatre. Eerlijk is eerlijk; op basis van het aantal bezoekers, kan de club wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Een dertigtal trekkies kwamen samen om hun gedeelde passie te bespreken, deel te nemen aan een paneldiscussie of een kijkje te nemen bij verschillende stands met Star Trek-waar.

Apart gezicht

,,Zowel op het spoor tussen Amsterdam en Breda en Eindhoven en Tilburg wordt gewerkt", zegt penningmeester Henk Hosinga. ,,Dat zal meegespeeld hebben aangezien onze leden uit heel Nederland moeten komen." Voor de bezoekers van de lunchroom zal het een apart gezicht geweest zijn om Ed van de Gevel als Klingon te zien zitten bij de kinderhoek waar de kleurtjes en star trek kleurplaten klaarliggen.

,,Ik heb een koffer in de auto liggen met attributen", zegt Van de Gevel over zijn opvallende masker. Eigenlijk zou ik alleen de Spock-oren opzetten maar ik besloot op het laatste moment toch hiervoor te kiezen." Veel aanwezigen hebben zich bij hun kledingkeuze laten inspireren door hun favoriete serie. Ook Kisan Ajodhia (41) uit Breda heeft een rood shirt aan met het kenmerkende logo op de borst. Hij is geen lid van de fanclub maar komt als sci-fi -an even een kijkje nemen.