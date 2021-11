Stappers staan vierkant achter actie horeca in Breda

Breda ziet het wel zitten: Meer boa's, licht in donkere steegjes en een tweede Valkenberg in de Haagse Beemden

BREDA - Er komen in Breda nog meer handhavers op straat. Bovendien wordt er geld gestoken in het verlichten van donkere steegjes, terwijl ook de verkeersveiligheid meer aandacht krijgt. En een park in de Haagse Beemden wordt het ‘zusje’ van het Valkenberg.

