Stapper geeft agent kopstoot en mishandelt portier in Breda

Vechters­baas uit Breda aangehou­den bij discotheek in Zeeland

11:34 BREDA - Een 21-jarige man uit Breda is, samen met een 20-jarige man uit Bleiswijk en een 22-jarige man uit Bergschenhoek, aangehouden in het Zeeuwse Westkapelle. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag nadat de drie betrokken waren bij een vechtpartij.