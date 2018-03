Stappen tot in de ochtend: proef met langere clubavonden in Breda kan van start

BREDA - De proef met langere openingstijden voor danceclubs in Breda heeft definitief groen licht gekregen. Nadat in november een grote meerderheid van de gemeenteraad instemde met een pilot, heeft een werkgroep nu de voorwaarden uitgewerkt.

De proef omvat vier clubavonden die tot 06.00 uur door mogen gaan. De locaties daarvoor zijn Mezz, Pier 15, Graanbeurs en Spock.

Local Motion

,,We hebben in een werkgroep met onder anderen wethouder Marianne de Bie en enkele ambtenaren goede afspraken gemaakt. En die zijn weer gecommuniceerd met politie en andere instanties," zegt Billy Zomerdijk van Local Motion (Bredase organisatoren van clubevenementen). Local Motion had het initiatief genomen voor de ruimere openingstijden om zo de Bredase clubcultuur een stimulans te geven.

Bij de proef wordt een toezichthouder/straatcoach ingezet die er voor moeten zorgen dat mensen op een rustige manier de club verlaten. ,,Die zal niet alleen bij de uitgang staan maar ook in de directe omgeving aanwezig zijn," aldus Zomerdijk. Hij verwacht dat niet alle bezoekers ook echt tot 6.00 uur zullen blijven. ,,Ik denk dat mensen tussen 4.00 en 6.00 uur geleidelijk vertrekken."

Spock

De eerste proefavond vindt in de Spock plaats. Dat zal in een van de komende weekenden zijn. Welke avond het precies is, wordt bewust niet gecommuniceerd. ,,Bezoekers zullen daar in de loop van de avond vanzelf achter komen. We willen zo kijken wat er spontaan gebeurt. We doen dat in de Spock omdat daar een overzichtelijke groep van 150 tot 200 mensen in kan. Dus je hebt niet gelijk over honderden mensen", aldus Zomerdijk.

De tweede avond is wel al bekend. Op 14 april is de Graanbeurs tot 6.00 uur open tijdens het dance-evenement Broeikas. Daarna volgt in juni een avond in Mezz. Wanneer de pilot-avond in Pier 15 is, is nog niet bekend.

Wekelijkse avonden

Na de vier avonden volgt een evaluatie. Local Motion hoopt dat die er toe leidt dat dat er straks wekelijks clubavonden tot 6.00 uur kunnen worden gehouden in Breda.