Stappen in Breda: 'Ik voel me hier honderd procent veilig'

11:26 DEN HOUT - Amazone Charlotte Fry van Van Olst Horses uit Den Hout is in de race voor Olympische kwalificatie. Bij deelname aan de Spelen in het warme Tokyo is het de kunst om het paard te kiezen dat het best hiertegen bestand is. Gertjan van Olst: "Topsport is zo weinig mogelijk aan toeval overlaten.”