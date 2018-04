Stampvol Kaffee in Rijsbergen voor pubquiz

"Het gaat over alles wat met Rijsbergen te maken heeft. Geschiedenis, Techniek het verenigingsleven. Alles komt aan bod." zegt organisator Ad de Klerk terwijl de eerste ronde in volle gang is." De vragen die voorbij komen zijn niet mals. Zonder een gedegen kennis van zaken is het onmogelijk om de grote, glimmende beker mee naar huis te krijgen.

De Klerk: "Het is een begrip in het dorp geworden. We hebben een wachtlijst vol. We zouden kunnen groeien maar dat willen we niet. Hoe het nu is. Intiem en gezellig. Zo moet het blijven."