Stampvol Breepark in Breda gaat los bij festival Pussy Lounge

Het Prado in Breda? Dat zou echt super gaaf zijn!

8:30 BREDA - Het is het belangrijkste museum van Spanje: Del Prado in Madrid. Stel dat dat museum een dependance opent? Niet in Parijs of Londen, maar in Breda? Een idiote, onhaalbare droom? Integendeel. Het Prado toonde al eens belangstelling voor Breda en heeft dat wellicht nog steeds.