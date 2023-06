Stampij om kliko-plek: ‘In ideaal straatbeeld vind je ze niet, maar we hebben ze wel nodig’

‘Mi­ni-dorp’ verliest zijn burgemees­ter: rector Kokke zwaait af bij Frencken College in Oosterhout

OOSTERHOUT - Onder haar leiding kreeg de school een nieuw gebouw en is het aantal leerlingen stevig gestegen. Pharaïlda Kokke neemt nu afscheid als rector van het Mgr. Frencken College in Oosterhout. ,,Het is tijd voor een paar frisse ogen.”