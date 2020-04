Stampende diesel-zendmast in Breda wordt vervangen

Dat zei wethouder Daan Quaars (Bouwen en Wonen, VVD) gisteravond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De fracties van SP en GroenLinks hadden zich eerder deze week de kritiek van de omwonenden, die sinds begin van deze maand tijdelijk op een binnenterrein is geplaatst. Met name het sonore gebrom en de dieselstank leiden tot ergernis. De twee raadsfracties wilden van Quaars weten of daar iets aan kon worden gedaan.