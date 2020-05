Stampende diesel bij zendmast Breda is weg

Hennepkwe­ke­rij met 420 planten gevonden in Breda, politie onderzoekt mogelijke mensenhan­del

12:23 BREDA - In een woning aan de Hooilaan in Breda heeft de politie donderdagavond een hennepkwekerij gevonden. De kwekerij bestond uit 420 wietplanten. Een 51-jarige man die aanwezig was in de woning, is opgepakt.