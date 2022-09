Stalker van advocaat Peter Schouten: ‘Ze hebben de verkeerde doodgeschoten’

Verkoopaf­spraak loopt uit de hand in Breda: koper gaat er zonder te betalen met telefoon vandoor

BREDA - In de Scheldestraat in Breda is dinsdagavond rond 20.30 uur een ruzie ontstaan bij een uit de hand gelopen verkoopafspraak. Volgens de politie was de ‘koper’ er zonder te betalen vandoor gegaan.

