Stakingsdag: dat wordt carpoolen, in de file staan of thuiswerken

Ook de stads- en streekbussen rijden mogelijk niet. Personeel staakt voor een betere pensioenregeling.

Wie normaal met het openbaar vervoer naar werk of school reist, zal zijn of haar maatregelen al wel genomen hebben en een alternatief hebben gevonden. Dagje vrij nemen, een thuiswerken, carpoolen, de fiets of de auto nemen.

Tentamens en colleges

Sommige onderwijsinstellingen in het land hebben besloten alle tentamens af te gelasten en studenten hoeven niet verplicht bij colleges te verschijnen. Zo ver gaat Avans Hogeschool in Breda niet. “De colleges gaan hier gewoon door. Dat hebben we vorige week gecommuniceerd”, zegt Avans-woordvoerder Serge Mouthaan. Verder heeft Avans op tijd geïnventariseerd welke verplichte onderwijsonderdelen er zijn. “Dan hebben we het over tentamens en examens. Er is tegen de opleidingen gezegd: zorg dat je een en ander tijdig communiceert en bedenk een oplossing voor noodgevallen. Er zijn her en der wat tentamens, of die worden uitgesteld is aan de opleidingen zelf”, aldus Mouthaan.

Overnachten

De staking heeft voor Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) wat grotere gevolgen. Voor ongeveer tweehonderd studenten staan dinsdag belangrijke tentamens op het programma. “Het wel of niet kunnen deelnemen aan een stage is mede afhankelijk van deze tentamens”, zegt Jan Willem Besselaar, hoofd marketing en communicatie van BUAS. “We proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat studenten hun tentamen gewoon kunnen doen. Van enkele tientallen studenten schatten we in dat ze mogelijk problemen te hebben om ons te bereiken. We verwachten dat de meesten daarvoor oplossingen hebben gevonden. Sommigen carpoolen, anderen overnachten bij collega’s.’ Zoniet, dan zullen we naar bevindt van zaken handelen en kijken hoe ze op een later tijdstip alsnog hun tentamen kunnen maken.” Het reguliere onderwijs gaat overigens gewoon door op BUAS. Dat geldt eveneens voor het ROC West-Brabant, extra maatregelen zijn daar niet genomen.

Ongemak

De ziekenhuizen hebben nauwelijks of niet geanticipeerd op het platleggen van het openbaar vervoer. “De staking levert mogelijk ongemak op voor medewerkers en poliklinische patiënten. Wij informeren hen hierover", vertelt woordvoerster Patricia Stroo. Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom verwacht, aldus Elly Hertogh, dat mensen ‘gewoon’ naar hun afspraken zullen komen.

Drukker op de wegen