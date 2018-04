Stakende buschauffeurs Breda: 'We hebben geen keus, dit kan zo niet langer'

Niet op de hoogte

Vervangend vervoer

Sommigen kunnen lopend of met een OV-fiets alsnog naar hun bestemming, maar voor anderen is dat geen optie. ,,Ik kom uit Rotterdam en moet richting Goes", vertelt natuurkundige Frank van Dieren. ,,Ik had gisteren een lift geregeld, maar ik hoorde 's ochtends dat mijn chauffeur naar Rusland moest. Mijn enige optie is een leenauto van de zaak."

Staken

Regiodirecteur Zuid-Nederland van Arriva, Jan Pieter Been, wordt met sarcastisch gejoel onthaald. ,,De grote bazen gaan het hard spelen en dat vinden wij jammer", vertelt van Baal. ,,Maar we hebben geen keus. Er is constant tekort aan personeel. We werken dik veertig uur per week. Sommigen van ons moeten zelfs soms zes dagen in de week werken. Dat kan zo niet langer."