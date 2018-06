Staking streekvervoer: doodse stilte op stations in Roosendaal en Breda

ROOSENDAAL/BREDA - In Roosendaal is het muissstil op en rond het treinstation. Het lijkt erop dat iedere reiziger die zich normaal deze ochtend in de stad zou melden om op reis te gaan, op de hoogte is van de start van een lange staking in het streekvervoer.

In Roosendaal is niemand te zien op een paar reizigers na. Er rijdt geen enkele bus, wel een enkele trein. De weinige reizigers die aanwezig zijn, zijn goed op de hoogte van de staking.

Lopen

Shirley uit Rotterdam vertelt dat ze dacht dat ook in Roosendaal alles zou rijden zoals in haar thuisstad. Hogelijk verbaasd door de afwezigheid van vervoer en geen zin in een taxi moet ze lopen naar de locatie waar ze moet zijn. Dat is een eindje lopen, want die ligt aan de rand van de stad.

In Breda is het aanmerkelijk drukker, maar dan met name met treinreizigers. Op het busplatform is echter niemand te zien: geen bussen en geen reizigers.

Taxi

De automatische gedachte is dat taxichauffeurs goede zaken doen, maar dat valt tegen vertelt een van hen, ,,Deze staking is ruim van tevoren aangekondigd, dus mensen hebben hun voorzorgsmaatregelen genomen. Vorige keer was de staking onaangekondigd en konden wij het vervoer niet aan. Nu is dat niet zo.”

Grote staking

85 procent van de chauffeurs staakt, meldt de FNV. Op een paar uitzonderingen in de grote steden na, staken alle chauffeurs van het regionale vervoer. Hoe lang reizigers last hebben van de staking, is nog onduidelijk. Vakbond CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en bekijkt daarna of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt echter een staking voor 'onbepaalde tijd' aan, die zeker tot en met zondag kan duren.

Intimidatie

Volgens radiozender BNR zijn niet alle chauffeurs blij met de staking. Buschauffeurs die wel graag willen werken, intimideren hun stakende collega's, zo blijkt uit documenten. Werkgeversorganisatie VWOV herkent dit beeld echter niet, zo zegt het in een reactie.

Volledig scherm Taxichauffeurs in Breda. © Peter Ullenbroeck

Volledig scherm Station Breda. © Peter Ullenbroeck