Staking in metaalsector duurt voort, donderdag in West-Brabant

BREDA - Personeel van verschillende metaalbedrijven in West-Brabant leggen donderdag voor 24 uur het werk neer. Dat gebeurt ook bij Fokker in Hoogerheide. De medewerkers in de metalektro staken voor een betere cao.

De bedrijven waar het om gaat zijn behalve Fokker, Tata Steel Nederland Tubes in Oosterhout, Flow Serve in Etten-Leur, Parker Hannifin in Etten-Leur en VDL Steelweld in Breda.

De stakingen zijn een protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Quote Staken in deze coronatijd is natuurlijk anders, maar we merken dat de stakingsbe­reid­heid er niet minder om is Jan Meeder, Bestuurder FNV Metaal

FNV Metaal begon vorige week met een estafette van 24- en 48-uursstakingen door het hele land, die de komende weken doorgaan. ,,Staken in deze coronatijd is natuurlijk anders. Er zijn geen grote bijeenkomsten", zegt FNV-bestuurder Jan Meeder, ,,maar we merken dat de stakingsbereidheid er niet minder om is.” In plaats van bijeenkomsten rijden stakers door een zogeheten ‘staakstraat’.

Vermindering van koopkracht

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. De onderhandelingen verlopen uitermate stroef. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Meeder: ,,Die loonsverhoging zorgt voor vermindering van koopkracht. Wij willen een loonsverhoging die eer doet aan de enorme inzet van de werknemers in deze sector.”

Meer zekerheid

Naast het dispuut over de loonsverhoging is er ook geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV wil ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. De bond wil verder dat voor jongeren de salarisschaal op leeftijd verdwijnt. ,,Je moet betaald worden naar het werk dat je doet en de ervaring die je hebt. En dus niet, omdat je wat jonger bent, een lager salaris krijgen’, aldus Meeder.

Coronaproof

Afgelopen donderdag begon de stakingsestafette in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker en Thyssen Krupp. Vrijdag werd in Overijssel gestaakt en maandag in Drenthe en Friesland. Alle stakingen worden coronaproof georganiseerd, benadrukt de bond.

De metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij bedrijven als IHC, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.