Staking in Breda: ‘Als staken geen pijn doet, heeft het totaal geen effect’

BREDA - Bij de busremise van vervoerder Arriva aan de Slingerweg in Breda hebben tientallen chauffeurs zich deze ochtend in alle vroegte verzameld. Ze schrijven zich in voor de stakingsdag, praten wat met elkaar en drinken een bakje koffie. Daarna gaan ze naar huis.

Praten met de pers mogen ze niet. Een foto maken is ook niet toegestaan. De verslaggever mag zich zelfs niet in de ruimte vervoegen waar de chauffeurs bijeen zijn gekomen. “Daar zijn landelijk afspraken over gemaakt in het veiligheidsoverleg”, verklaart Arriva-woordvoerster Suzan van Beek.

Fysieke kwalen



Dus spreken we buiten het hek met FNV-stakingsleider en buschauffeur Louis Herbergs en CNV-bestuurder Piet Verburg. Alle bussen zijn binnengebleven, zegt Herbergs. “Er waren een paar werkwilligen, maar te weinig om uit te rijden.” Hij benadrukt dat het niet om een staking tegen Arriva is. “Nee, wij staken puur voor de pensioenleeftijd. Als daar wat aan wordt gedaan, zal het bedrijf er ook profijt van hebben.”

Verburg: “Als iemand steeds langer moet doorwerken, neemt de kans op uitval toe. Vanwege vermoeidheid, overspannenheid en fysieke kwalen. Hoe langer een chauffeur moet doorwerken, hoe groter de kans op ziekteverzuim.”

Het beroep van buschauffeur is zwaar, benadrukken Herbergs en Verburg. “Ik heb vanochtend met heel wat chauffeurs gesproken. Ze hebben het zwaar. Ze werken in zeer wisselende diensten waar weinig structuur in zit. Dat maakt het op hogere leeftijd ontzettend zwaar. Bied ze dan ook de mogelijkheid om op tijd te stoppen”, aldus Verburg.

Volgens Herbergs heeft 90 procent van de mensen die vandaag dienst hebben - ruim 150 man en vrouw - zich al gemeld voor de staking. Hij begrijpt heel goed dat de staking ertoe leidt dat reizigers worden gedupeerd. “Gelukkig is er heel veel aandacht voor geweest, zodat mensen zich er goed op hebben kunnen voorbereiden. En ik wil benadrukken dat wij niet alleen voor onszelf staken. Wij staken voor iedereen. Voor alle werkende mensen zou het goed zijn als de pensioenleeftijd wordt bevroren.”

Wrang

Arriva-woordvoerster Suzan van Beek wil inhoudelijk niet reageren op de staking. Het gaat volgens haar om een geschil tussen kabinet en bonden, waar Arriva geen partij in is. “Maar wij vinden het wel wrang dat reizigers hierdoor worden gedupeerd. In heel Brabant rijden we niet. De stakingsbereidheid is te groot om te kunnen rijden. We kunnen geen passende, betrouwbare dienstregeling aanbieden. We proberen de reizigers zo goed mogelijk te informeren.”

Politieke staking

Verburg: “Staken doet pijn. Als staken geen pijn zou doen, heeft het totaal geen effect. Het is inderdaad een politieke staking. Er ligt nu een ultimatum aan het kabinet. Pak het aan, kom met een goed verhaal, zorg dat we een goede pensioenovereenkomt krijgen. Daar zijn blijkbaar dit soort acties voor nodig.”