Stakende leraren houden protestmars in Breda: ‘We willen laten zien waarom we staken’

Wijkraden Breda: ‘Onvoldoen­de draagvlak voor betaald parkeren’

8:00 BREDA - Uit net gehouden enquêtes in de Bredase wijken Zandberg-Oost, Zandberg-West en Sportpark I-II blijkt dat er weinig tot onvoldoende draagvlak is voor betaald parkeren. Dat zet extra druk op de gemeente die voorbereidingen treft om in de wijken het systeem van parkeervergunningen in te voeren. Zandberg-Oost en -West zijn in 2020 aan de beurt.