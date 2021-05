Stak afkickende junkie zijn ex-dealer of een bezorgde burger?

Auto belandt op zijkant bij botsing tegen lantaarn­paal in Breda

2 mei BREDA- Een automobilist is zondagochtend met zijn auto op zijn zijkant beland op de Backer en Ruebweg in Breda. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal gereden, met de auto over de kop geraakt en uiteindelijk tot stilstand gekomen tegen een boom.