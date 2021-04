Stagiaire Romy van kinderdagverblijf in Breda werd ten onrechte positief getest: ‘We zijn een dag dicht geweest’

Babyspa is niet alleen heel schattig, maar ook gezond: ‘Het is kalmerend en werkt tegen krampjes’

11 april ETTEN-LEUR - Buikkrampjes, reflux, slaapproblemen; het leven van een baby gaat niet altijd over rozen. Even relaxen in een baby spa kan dan uitkomst brengen. Zoals bij Baby Spa Dee in Etten-Leur, waar baby’s ronddrijven in een privéjacuzzi en daarna gemasseerd worden.