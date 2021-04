Stagiaire Bredase kinderdagverblijf positief getest, maar geen corona: ‘Was helemaal in shock’

gastopinie Achter elke voordeur wonen kracht en zwakten, maar Breda geeft de stad weg aan ‘welgestel­den’

11 april Kunnen jouw kinderen of kleinkinderen straks nog in Breda wonen? Wat voor stad krijgen zij dan te zien? De dynamische en bourgondische stad in het park, de groene stad, de stad waar je de natuur weer om je heen weet? Leven ze ook in een sociale stad? Zijn daar nog betaalbare huizen?