Stadsstrandrel Chasséveld weer terug op agenda: gehandicapten op bon geslingerd

BOSWACHTERSCOLUMN Met de boswach­ters op zoek naar de ideale loslaat­plek­jes

7 september Het ene jaar hebben we veel kerkuilen en het andere jaar weer veel koolmezen. Dit jaar zijn de grote aantallen egels en ransuilen opvallend. Hoe dat kan, is altijd een raadsel. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met weersomstandigheden, het voedselaanbod of pesticiden.