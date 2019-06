‘Stadsontsluiter’ zuidelijke rondweg in Breda op de schop tot 18 augustus

Werk op dak Heilig Hartkerk: ‘Als het nodig is zijn ze aangelijnd’

17 juni BREDA - ,,De jongens zijn gewend op grote hoogte te werken”, zegt bedrijfsleider Hugo Bijnen (45) van restaurateur De Bonth van Hulten, terwijl zijn mannen in de weer zijn op het dak van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda. ,,Best een steile kapconstructie, klopt. Als het gevaarlijk is zijn ze aangelijnd.”