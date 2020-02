Stadsherstel Breda koopt gebouw Club Solo aan Kloosterlaan

Een bedroevend verhaal, die opvang van arbeidsmi­gran­ten in West-Bra­bant

11:35 ROOSENDAAL/BREDA - We hebben ze nodig, en hard ook. Arbeidsmigranten. Al jaren is bekend dat de krappe arbeidsmarkt in West-Brabant snakt naar buitenlandse handjes. Die behoefte wordt tot 2040 alleen maar groter, staat in een nieuw rapport. Ondertussen modderen veel gemeenten in de regio verder. Praten over arbeidsmigranten lukt prima. Maar echt wat doen, is een lastige.