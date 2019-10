Stadshart Breda is klaar met de Snollebollekes: gebiedsverbod

Bevrij­dings­sym­po­si­um Breda: het valt niet mee om optimis­tisch te blijven

19:00 BREDA - De toekomst… Je wordt er niet meteen vrolijk van, gezien de dreiging die in de lucht hangt dankzij Trump, Brexit, Poetin en de Chinezen die zelfs de mobieltjes van Huawei in stelling brengen om in Europa hun invloed uit te breiden. Maar gelukkig hebben we de jongeren nog. Als die net zo toegewijd zijn aan de Westerse normen en waarden als aan het klimaat, dan komt het misschien toch nog goed.