‘Stadsflora van de Lage Landen’ laat natuurlijke schoonheid in de binnenstad van Breda zien

BREDA - Bezoek aan bos en hei is niet noodzakelijk om van de natuur te kunnen genieten. Ook in onze binnensteden valt genoeg natuur te ontdekken.

Wanneer Odrine haar portiek uitstapt de Catharinastraat in, slaat ze geen acht op de twee plantjes die zich in de hoekjes naast de deur genesteld hebben. Storen doet ze zich er in elk geval niet aan. ,,Het oogt wel gezellig, toch", zegt ze. De fijnstraal in de rechterhoek, is een echte stadbewoner. Net als Odrine. ,,Al ben ik door mijn drukke werk meer nog een thuis-mens dan een stads- of natuurmens", zegt ze.

De grote zandkool in de andere hoek van de portiekuitgang is juist uitermate handig voor mensen met een volle agenda en amper tijd om boodschappen te doen. De bladeren zijn rijk aan vitamine C en ijzer en doen het prima in een salade . 'Wilde rucola' luidt dan ook de bijnaam. Dit valt te lezen in het recent verschenen boek Stadsflora van de Lage Landen, uit de pen van Ton Denters. Opgroeiend in Arnhem, raakt Denters al vroeg geboeid door de natuur. Wanneer hij voor zijn studie naar Amsterdam verhuist, verwacht hij daar weinig natuur aan te treffen. Niets blijkt minder waar. ,,Er bleken juist allerlei bijzondere planten te groeien in de stad."

Wolfskers en gifsla

De afgelopen decennia is Denters fascinatie voor- en kennis over stadsplanten almaar gegroeid. In zijn boek neemt Denters de lezer mee op natuurwandeling door 26 binnensteden in Nederland en Vlaanderen. Waaronder Breda. Denters beschrijft honderden kruiden, gesorteerd naar kleur. Aan de steden die hij bezoekt koppelt hij een bepaald thema. Zo is het Begijnhof eruit gelicht als 'typisch' voorbeeld van de wijze waarop kruidentuinen aan de voet stonden van de verspreiding van bepaalde kruiden in de stad. Wolfskers en gifsla, zo haalt Denters aan, zijn relatief zeldzaam, Wolfskers zelfs wettelijk beschermd.

Quote Je hoort een enkeling wel eens iets zeggen over onkruid, maar persoon­lijk vind ik het prachtig Jeroen de Bont

Met het voorkomen van deze soorten heeft Breda iets specials in huis. Deze kruiden zijn vermoedelijk vanuit de kruidentuin 'aan de wandel' gegaan en hebben nu een natuurlijk bestaan in het stadshart. De nabijgelegen Merkxtuin blijkt behalve een beeldentuin ook een thuishaven te zijn geworden voor 'overgetoken' flora vanuit het hofje.

Voor Ivo Kolmeijer is het stukje stadsgroen in de Merkxtuin ideaal om te mediteren. ,,Een boeddhistische monnik lukt dat misschien ook op een stoeptegel midden in New York, ik geef de voorkeur aan iets meer ruimte en rust, zoals hier." Wat Kolmeijer betreft mag de stadsflora dan ook ongebreideld de ruimte krijgen.

Hittestress

De stad, zo schrijft Denters, heeft een eigen klimaat. Als warmte-eilanden in het landschap. De stenen slaan zonnewarmte op en houden deze lang vast. Met hittestress tot gevolg. Met één procent meer groenbedekking neemt de tempratuur met 0,06 graad af. In veel gemeenten staat hittestress tegenwoordig op de politieke agenda. Zo besloot de gemeente Breda dat een strook tijdelijk in onbruik geraakte grond ter hoogte van de Oude Vest bewust in te zaaien met wilde bloemen. Spijtig dat niet alle stadsbezoekers hier oog voor hebben.

,,Wat begon als olifantenpaadjes (bewandelde stukken -red,), werden olifantenvlakten", vertelt Jeroen de Bont die vanachter zijn worstenkraam aan de Oude Vest de stadsflora het jaar rond ziet bloeien. ,,Je hoort een enkeling wel eens iets zeggen over onkruid, maar persoonlijk vind ik het prachtig", aldus De Bont. Ton Denters herkent het sentiment.

,,Tuurlijk zijn die mensen er, maar een groeiende groep mensen, een ruime meerderheid die dit soort groen als mooi, als gewildgroei ziet."

Volledig scherm boekcover © Ton Denters