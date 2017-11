Stadsbussen drukken optocht Sinterklaas van de weg

Puinhoop

Op de stoepen stond het volgens bewoners van de Houtmarkt helemaal vol met ouders en opa's en oma's met kinderen. ,,Het was heel erg leuk met trommelaars en dansende Pieten, motoren en wagens met snoep en Sinterklaas op zijn paard, maar alles en iedereen moest aan de kant voor de bussen. Het werd een grote puinhoop", zegt een verontwaardigde Ton Hoppenbrouwers die alles vanaf een balkon aan de Houtmarkt zag gebeuren. ,,Er reden acht, negen bussen achter elkaar dwars door de optocht heen. Dat kan toch niet. De hele optocht werd uit elkaar geslagen. Bij ieder evenement worden de wegen afgesloten, maar nu was dat blijkbaar niet geregeld. Het was echt gênant. Breda Beste Binnenstad? Ik zou zeggen, wacht daar nog maar even mee."

Klachten

Hoe het kan dat de weg niet was afgesloten en hoeveel klachten er zijn binnengekomen kon de gemeente Breda zondagavond niet beantwoorden. ,,Ik kan nu niet nakijken wat er was geregeld en of er klachten zijn binnengekomen. Maandag weten we meer", aldus een gemeentewoordvoerder. De woordvoerder van Arriva deed haar best om te achterhalen wat er precies is afgesproken, maar kreeg zondag geen duidelijkheid. Bij het Sinterklaas Comité Breda wordt de telefoon niet opgenomen. Uit een Facebookconversatie tussen bewoners en een lid van het Sinterklaas Comité valt op te maken dat afgesproken was dat verkeersregelaars de doorgang van de bussen moesten regelen, maar dat ze de de bussen niet te lang moesten laten wachten. Dat leverde volgens het lid van het comité gevaarlijke situaties op en dat moet volgend jaar anders.