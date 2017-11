Stadsbus rijdt voetganger aan op zebrapad Vlaszak in Breda

Politiek zit met Mezz in de maag

12:38 BREDA - Dat er een verbouwing moet komen bij poppodium Mezz, daar zijn vrijwel alle partijen in de Bredase gemeenteraad het over eens. Maar twijfels zijn er wel of het gerechtvaardigd is daar 4,5 ton extra voor uit te trekken, boven op het bedrag (1,35 miljoen euro) dat er voor begroot is.