Stadsbeiaardiers geven startsein La Vuelta Holanda

De beiaardiers, onder wie Paul Maassen in Breda, doen dit zondag vlak na de finish van La Vuelta 2019 in Madrid. Vanaf dat moment wordt toegewerkt naar de komst van de Ronde van Spanje naar Nederland volgend jaar.

De Vuelta gaat in 2020 op vrijdag 14 augustus van start in de stad Utrecht met een ploegentijdrit. De tweede etappe is 15 augustus van Den Bosch naar Utrecht. Een dag later is de derde Nederlandse rit met een start en finish in Breda (op respectievelijk Kasteelplein en Claudius Prinsenlaan).