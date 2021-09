Stadsarchief Breda voorlopig dicht vanwege verbouwing pand aan de Parade

Veel van de diensten van het Stadsarchief blijven digitaal beschikbaar, maar fysiek bronnen raadplegen is voorlopig onmogelijk. Wel blijft de organisatie de komende weken aanwezig op alternatieve locaties.

De archiefruimte aan de Parade bood afgelopen week een surrealistische aanblik. ,,Het is de laatste dag dat we hier en in het depot kunnen komen", zegt directeur Ynze Alkema, ,,dus die gelegenheid nemen we nog even te baat.”

Christo in het Stadsarchief

Alle stellingkasten zijn in dik plastic ingepakt. Net of de kunstenaar Christo in het Stadsarchief zijn gang heeft kunnen gaan. Die pakte eerder monumenten als de Berlijnse Rijksdag en de Parijse Pont Neuf in. Het inpakken is nodig om de inhoud van de dozen stofvrij te houden.

Alle ruimtes boven en naast het Stadsarchief worden de komende maanden verbouwd tot wat Breda Botanique gaat worden. Daarom gaat de dienst dicht, tijdelijk verhuizen van al het materiaal (elf kilometer!) was geen optie.

Volledig scherm BREDA Pix4Profs-Ron Magielse het stadsarchief aan de parade is tot november gesloten. het pand krijgt een nieuwe invulling en wordt grondig verbouwd. om documenten etc te beschermen tegen het stof van de verbouwing worden de archiefkasten ingepakt. © Pix4Profs-Ron Magielse

Alkema en Joris Verhoeven, die de communicatie van het Stadsarchief verzorgt, gaan nog één keer het depot in, waar de meest kostbare en kwetsbare stukken liggen. Alkema trekt een brede la open: ,,Dit zijn de oudste kaarten van Breda met omwalling, uit eind 16e eeuw.”

Verkooptijd van vis

Verhoeven komt met een bijzonder boek aanzetten. ,,Dit is het ‘houten boekske’, zoals het genoemd wordt. Het is gedateerd op 1373. Eigenlijk is het de voorloper van de huidige APV, de algemene plaatselijke verordening. Het is een boek met de gedragsregels voor de Bredanaars. Het is van na de grote stadsbrand, dus er staat onder meer in dat huizen niet van hout mogen zijn. Maar ook richtlijnen voor het brouwen van bier, of de uiterste verkooptijd van vis staan erin.”

Dicht gaan alle dikke deuren, tot over zes weken - als het met Botanique niet uitloopt. Het Stadsarchief komt op dezelfde plek terug, zij het iets kleiner. ,,Wettelijk zijn we verplicht openbaar, dus blijven we wel bereikbaar”, verzekert Alkema. ,,Voor genealogisch onderzoek, de stamboom, zijn onze digitale archieven te raadplegen.”

,,Datzelfde geldt voor het fotomateriaal. Daarnaast kunnen mensen ons bellen en zijn we op enkele plekken in de stad fysiek aanwezig, zij het een beperkt aantal uren. Bij Nieuwe Veste en het Princenhaags Museum bijvoorbeeld, en bij Brack tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.”

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse het stadsarchief aan de parade is tot november gesloten. het pand krijgt een nieuwe invulling en wordt grondig verbouwd. hoofd van het stadsarchief ynze alkema bij de afgeplakte balies in de publieksruimte. © Pix4Profs-Ron Magielse