Staan er in Zundert wel genoeg planten rond nieuwe stallen en loodsen?

Het was een vraag die een tijdje geleden opborrelde bij Ine Timmers van de partij Dorpsbelangen. ,,Ik zag in het buitengebied best veel nieuwe gebouwen in een kale omgeving staan.” Dat is niet zoals Zundert het wil hebben. Als iemand iets bouwt is het de bedoeling dat er groen wordt aangelegd. Is dat niet op dezelfde locatie, dan zijn ontwikkelaars van ruimtelijke projecten verplicht geld te storten in een Landschapsfonds. Met dat geld wordt elders in de gemeente groen aangelegd.

Dat fonds bestaat al sinds 2012. ,,Maar werkt het eigenlijk wel”, vraagt Timmers zich af. ,,De gemeenteraad vroeg daar al eens naar in 2017. Maar vooralsnog is antwoord uitgebleven.”

Geld in fonds

Voor Dorpsbelangen aanleiding om er nu, dik twee jaar laten, nog eens naar te vragen. Dit keer met een motie. Die kreeg nog voor er tijdens de gemeenteraadsvergadering over werd vergaderd, steun van bijna alle andere politieke partijen. Op ONPL (Ondernemend Platteland) na.

Timmers: ,,We willen eigenlijk heel eenvoudig weten of iedereen die een bouwvergunning kreeg landschappelijke beplanting aanlegde of geld in het fonds stortte. Hoeveel geld er inmiddels in zit en wat er precies mee is, of wordt gedaan.”

Vragen die juist nu relevant zijn, zegt ze. De omgevingsvisie komt er aan. Dat is een breed plan voor de toekomst van Zundert. In die visie wordt ook nagedacht hoe er met groen wordt omgegaan. ,,Dan is het handig om vooraf te weten of het Landschapsfonds een instrument is waarmee we door willen gaan, of dat er misschien een beter alternatief is te bedenken.”

Controles

Wethouder Patrick Kok begrijpt dat, zo bleek tijdens een raadsvergadering. Hoewel in de motie werd gevraagd om nog dit jaar met antwoorden te komen, meldde hij dat hij dat niet kan halen. Hij beloofde dat de raad begin volgend jaar een evaluatie van het Landschapsfonds kan verwachten.