St. Jooststudent genomineerd voor animatieprijs Nederlands Film Festival

De prijs die op zondag 13 december online wordt uitgereikt, is een onderdeel van het Nederlands Film Festival. Den Boef: ,,Het is heel mooi dat ze mijn productie hebben uitgekozen. Het verhaal is echt gebeurd. Mijn vriendin verloor haar vrienden als gevolg van een auto-ongeluk. Het komt dus erg dichtbij. Ik heb met haar toestemming van haar dagboek een virual realityfilm gemaakt. Met een virtual realitybril op kun je als kijker door het landschap lopen en in je eigen tempo het verhaal tot je nemen.”

Eerste keer dat Kepler Animatieprijs wordt uitgereikt

Den Boef is afkomstig uit Sliedrecht en studeerde dit jaar af aan kunstacademie St. Joost in Breda aan de afdeling Illustratie en Animatie. Het is de eerste keer dat de Kepler Animatieprijs wordt uitgereikt. De prijs is een initiatief uit de branche zelf. Productiemaatschappij Keplerfilm in Amsterdam is naamgever van de prijs. De winnaar wordt gekozen uit alle afstudeerfilms die in 2020 zijn ingeschreven bij de talentdagen van het Nederlands Film Festival van 9 tot en met 13 december. https://www.dondenboef.nl/page7.html