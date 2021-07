St. Joostpenning voor filmmaker Sonia Commandeur

Sonia, afgestudeerd bij de studie Photography, Film & the Digital, is gekozen uit een totaal van vier genomineerden, die zijn voorgedragen door externe deskundigen. Behalve de uiteindelijke winnaar waren genomineerd: Kija Benford en Jolijn Durinck van de studie Art & Research, Daphne van der Voort van New Design & Attitudes en Zenzy Blindeling van de studie Illustrated & Animated Storytelling.

Jury lovend

Sonia Commandeur studeerde af met de film Donna. De jury prijst het werk van Sonia voor de uitgesproken vorm en professionele manier waarop de film is gemaakt. ,,Met een analytische onderbouwing van de gemaakte keuzes in het werk ontstijgt deze maker het niveau van afstuderen. Het onderwerp is alledaags en actueel. De maker geeft ons op integere wijze inzicht in de wereld van jongeren, thuis, op straat, in de intimiteit van de slaapkamer, in familiebanden en vriendschap en zet daarmee aan tot denken; welke toekomst hebben de donna’s van deze wereld?” aldus de jury.