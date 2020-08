St. Joost studente Lis van Doorn: ‘Kleren zijn herinneringmakers, ze hebben hun eigen verhalen’

De 21-jarige Bredase, geboren in Uden, hoopt dinsdag af te studeren op de richting grafisch/ruimtelijk ontwerpen. ,,Maar ik noem mezelf liever een social designer, ik stimuleer graag contact tussen mensen.”

Paaspop

Voor haar afstudeerproject kreeg ze het advies: blijf dicht bij jezelf. ,,Ik houd heel veel van kleding, kan niks weggooien. Bij mijn kleding horen verhalen, herinneringen, net als bij liedjes. Iets wat ik op vakantie gekocht heb, mijn jas die ik op Paaspop aanhad, mijn vaste werkbroek achter de bar. Ik vroeg me af of ik de enige ben en ging op onderzoek uit via enquetes en via oproepen op instagram.”

,,Ik bleek bepaald niet de enige te zijn, het leverde heel veel verschillende verhalen op. Kleding die herinnert aan vakantie, aan een eerste date of aan een dierbare die is overleden. Heel persoonlijke dingen.”

Voorbeelden

Ze leest een paar voorbeelden voor. Iemand die op al zijn reizen t-shirts koopt. ‘Hoe lelijker, hoe beter’. En een ander die een blauwe jas heeft, maar die nooit aantrekt. ‘Als ik dat doe, dan gebeurt er iets negatiefs.’

De volgende vraag van Lis was: hoe ga ik deze verhalen delen? Zwerfkleding bracht haar het antwoord. Kleren zonder eigenaar, achtergelaten op straat, in de natuur. ,,Ik legde wat kleren en verhalen op een grasveld en moest aan een militaire begraafplaats denken. Zo kwam ik op het kledingkerkhof. En die minibiebs die je overal tegenkomt, brachten mij op de kledingbieb.”

Quote De camping is de wereld in het klein, daar hoort ook een kerkhof bij. Mijn kleding­kerk­hof Lis van Doorn

Het moest wel ludiek en kleurrijk blijven. Dat is het, ook het kerkhof, dat ze deze maand mocht stallen op camping De Wereld in Overasselt. Met zelfgemaakte grafstenen en bontgekleurde bloemen. ,,Ik ben gek op festivals, maar die gaan dit jaar helaas niet door. De Wereld is meer dan een camping, er heerst ook een festivalgevoel, er zitten creatieve geesten achter, die van alles organiseren. Het is de wereld in het klein, daar hoort ook een kerkhof bij. Mijn kledingkerkhof.”

Volledig scherm Het ludieke kledingkerkhof van Lis van Doorn op camping De Wereld in Overasselt. © Isa IJpelaar

Bij zowel de kledingbieb als het -kerkhof is het mogelijk dat mensen hun kleding ruilen of aanbieden, maar wel altijd met een verhaal.

Documentaire kringloopwinkel

In oktober exposeert Lis van Doorn bij de Stokvishallen in Breda (Belcrum). Naast kerkhof en bieb is dan een korte documentaire te zien over de Easy kringloopwinkel, waar ze eveneens op zoek ging naar verhalen achter de kleding die mensen daar brengen. Ze noemt het project een unfashionshow. ,,Van het werkwoord ontfashionen. Alle kleding doet ertoe, niet alleen de laatste mode.”

Van de kledingbieb hoopt ze dat er meer komen, her en der in het land. Haar grootste wens? ,,Met het kledingkerkhof hoop ik straks te kunnen toeren langs festivals.”

Remco Campert

Tijdens haar onderzoek ontdekte ze dat veel mensen haar gevoel bij kleding deelden. Onder wie een grote naam: schrijver/dichter Remco Campert.

,,Ik las een oud interview met hem uit De Volkskrant, dat ging over zijn gedichtenbundel Ode aan mijn jas. Hij zei: ‘Een jas aan een kapstop is een voorwerp dat aan een voorwerp hangt. Als ik hem aantrek en de deur uitga, wordt hij een kameraad die samen met mij op avontuur gaat.’ Geweldig! Hij omschrijft in één zin exact waar ik al een half jaar mee bezig ben. Hij is nu 91 jaar, ik ben 21 jaar, maar we denken hetzelfde, dat vind ik echt heel bijzonder!”

Fragment uit ‘Ode aan een jas’ (Remco Campert) Ik loop met je over straat als je wilt pronken ik laat je de wereld in tachtig beelden zien je was al op de veerboot die Hong Kong verbindt en ook op die naar Texel je snelde door het landschap in de trein naar Marseille rook naar vis in de haven van Durban verregende in Praag op een plein waar je Havel hoorde spreken ik droeg je in Dublin over de Halve-stuiverbrug in Parijs speelde je een filmrol in Jakarta werd je begeerd door het meisje met de smalle polsen en straks mag je mee naar de opening morgen naar de stomerij ik doe mijn best voor je (bron: Remco Campert/De Bezige Bij)