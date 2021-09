Springend het schooljaar in...

Tips voor gezonde lunch school­jeugd

12:49 BREDA - Koek of snoep in de broodtrommel is op veel basisscholen al taboe. Toch was maandag bij aanvang van het nieuwe schooljaar in Breda de aftrap voor de campagne ‘Geen rommel in je trommel’. Een gezonde lunch geeft kinderen meer energie en concentratievermogen.