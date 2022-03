Spraakvermaak sluit seizoen af met Frans Timmermans, Anna Gimbrère én publiek

Timmermans was al eerder te gast bij Spraakvermaak. In maart 2014 zat hij als minister van Buitenlandse zaken in Terheijden op het podium. Inmiddels is hij vicevoorzitter van de Europese Commissie en is de PvdA’er door Natuurmonumenten uitgeroepen tot de ‘groenste’ politicus van het jaar.