Spraakvermaak: Marcelissen hilarisch, Chabot ontroerend

TERHEIJDEN - Opnieuw een erg divers gezelschap bij Spraakvermaak, zondag bij Ons Thuis in Terheijden. Na zuster Maria Magdalena van het Sint Catharinadalklooster in Oosterhout kwamen 'podiumdieren' Andy Marcelissen en Bart Chabot het podium op.

Eerst tonpraoter Marcelissen uit Raamsdonksveer. "Toen de crisis uitbrak, werkte ik als tekenaar bij een architectenbureau. Ik was de eerste die ontslagen werd", aldus de humorist over het noodgedwongen begin van zijn carrière.

Na een hilarische column over Sinterklaas ("de Veerse Sinterklaas was de slechtste van heel Nederland. Hij bestond eigenlijk uit losse onderdelen zonder onderling verband". "Een gemiddeld kind loopt in een druk weekend acht tot twaalf Sinterklazen tegen het lijf") werd hij op de bank ondervraagd over zijn gedichten en zijn theatershow.

'Grapdichtheid'

"Een theatershow is heel anders dan tonpraoten", aldus Marcelissen. "Bij tonpraoten moet iedere grap raak zijn en heb je een ongekende 'grapdichtheid'. In mijn cabaretvoorstelling bouw ik het veel meer op. En er is muziek. Met zang, zelfs. Je moet toch iets doen om de mensen ook weer weg te krijgen."

Tot slot droeg Marcelissen nog enkele gedichten voor uit zijn bundels, waarmee hij de lachers helemaal op zijn hand kreeg. Waaronder ook Bart Chabot, zelf behalve dichter ook schrijver van verhalen en de veelgeprezen biografie over Herman Brood.

Operatie

Chabot, met zijn markante bril en Haagse spraakwaterval, liet zich ook van zijn gevoelige kant zien. Allereerst over zijn eigen medische situatie. Nadat hij een paar jaar geleden een hersentumor overleefde, staat hij nu aan de vooravond van een ingrijpende operatie aan zijn hart. Presentator Dik van Beest had ook niet verwacht dat Chabot nog zou komen, "maar je houdt van het vak en van de mensen. Het laatste wat je doet is een optreden afzeggen", aldus de schrijver.

Op de vraag of hij de zelfmoord van vriend Brood had zien aankomen, ging hij uitvoerig in. "Alles in Herman was kapot, behalve zijn geest. Het alternatief was het verpleeghuis. Dat ging dus niet gebeuren."

