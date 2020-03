Spraakvermaak in Terheijden: Kees Rijvers wilde graag NAC trainen, maar niet ‘op proef’

Een splijtende pass zit er misschien niet meer in, maar de oud-voetballer en trainer heeft aan geestelijke scherpte nog niks ingeboet. Met zijn 93 jaar is de Princenhagenaar de oudste nog levende international van Oranje.

Als speler verdedigde hij de kleuren van onder andere NAC en Saint Etienne, hij trainde na zijn actieve loopbaan ploegen als Twente en PSV en was uiteraard bondscoach. ,,Was het trainen van opkomende spelers als Gullit en Van Basten het hoogtepunt van je carrière?", wilde presentator Dik van Beest weten. Antwoord: ,,Ik zou het eerder omdraaien...”

Half jaar op proef

Serieuzer ging Rijvers in op de vraag waarom hij nooit trainer van 'zijn' NAC was geworden: ,,Ik heb het een aantal keren geprobeerd. Met voorzitter John Peek was ik er eigenlijk wel uit. Totdat hij op het laatst zei: 'o ja, je komt eerst een half jaar op proef'. Toen heb ik de deur dichtgegooid.”

Met Tom-Jan Meeùs ging Van Beest onder meer in op het presteren van Geert Wilders. ,,Die deed in 2014 zijn oproep 'willen jullie meer of minder Marokkanen?', met het 'dat gaan we regelen' als uitsmijter. In al die jaren heeft hij nooit iets ondernomen om dat geregeld te krijgen. Niet dat ik het met de oproep eens ben, maar binnenkort dient het hoger beroep in de rechtszaak erover. We hebben het dus al dik vijf jaar over onzin."

Quote Ik kreeg te horen: ‘Jij moet je bek houden, want we hebben hier vrijheid van meningsuiting!’ Humberto Tan