Sportschool gesloten, geld terug?

Sportscholen moeten - vooralsnog - tot 6 april gesloten blijven, net als andere plaatsen waar mensen veel met elkaar in contact komen zoals sauna's, casino's en kapsalons. Veel sportscholen bieden in plaats van de normale lessen, virtuele lessen aan. Een paar keer per dag een workout op Facebook of Instagram, zodat je in de huiskamer braaf aan je conditie of spiermassa kunt blijven werken. Maar dat haalt het natuurlijk niet bij zweten in de sportschool. En om daar nou de volle mep aan abonnementsgeld voor te betalen...