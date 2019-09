Sportpark De Roosberg snakt naar oplossing voor verkeersproblemen

BREDA - Hoewel er een breed gedragen oplossing is gevonden voor de verkeersproblematiek bij sportpark De Roosberg in Bavel, komt het maar niet tot uitvoering van dat plan. De verenigingen die gebruik maken van het sportpark en de Dorpsraad Bavel richten zich daarom tot de Bredase gemeenteraad.

“Wij hebben begrepen dat er op ambtelijk niveau een voorstel ligt, maar dat er in de begroting waarschijnlijk geen geld voor is gereserveerd. De gemeenteraad kan echter besluiten daar toch prioriteit aan te geven,” aldus voorzitter Arnoud Klep van Tennisvereniging Bavel in een toelichting. Behalve TV Bavel zijn ook de voetbalclub en de manege gebruikers van het park.

Smalle weg

De problematiek bij De Roosberg wordt door vrijwel iedereen erkend. De infrastructuur is uit de jaren zeventig en sindsdien is het er veel drukker geworden. Er is één smalle toegangsweg en de capaciteit van de parkeerplaatsen is onvoldoende.

Twee jaar geleden was er een sessie in gemeenteraad waar de verenigingen aandacht voor de kwestie vroegen. Wethouder Boaz Adank (VVD) liet vervolgens weten een onderzoek te laten doen naar hoe doorstroming zou kunnen verbeteren.

Uitgestoken hand

“We waren blij met die uitgestoken hand en vervolgens is er ook het nodige gebeurd. Het grondbedrijf heeft een onderzoek gedaan, er is een verkeersdeskundige komen kijken. Alle disciplines zijn er bij betrokken geweest. Er is zelfs een schets gekomen met een duurzame oplossing waar ook wij als verenigingen achter staan. Maar toen werd het stil”, aldus Klep.

Eénrichtingsverkeer

De oplossing die is voorgesteld, houdt in dat er een extra ontsluitingsweg komt. Nu moet al het verkeer vanaf de Roosbergseweg heen en terug via de doodlopende Bavelse Hei. Door een extra weg te maken tussen de Bavelse Hei (vanaf de tennisvelden) en de Roosbergseweg kan het verkeer makkelijker doorstromen en kan het tevens éénrichtingsverkeer worden. Bovendien kunnen bij de nieuwe weg extra parkeervoorzieningen komen. “Deze oplossing is goed voor de capaciteit en vooral voor de veiligheid”, aldus Klep.

Verergerd